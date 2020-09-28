Соледар, ДНР, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз открыли огонь по территории ДНР. Об этом 28 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе рассказали, что обстрел был зафиксирован на юге ДНР. Украинские силовики выпустили три гранаты из подствольного гранатомёта в направлении посёлка Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в сторону посёлка Ленинское боевики ВСУ выпустили пять единиц боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли село Ленинское – СЦКК ДНР