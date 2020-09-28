Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 10:48 — REGNUM Крупный природный пожар в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован спустя более суток в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Медовка ликвидация в 09:40 на площади 50 гектар», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в посёлке Медовка Рамонского района произошёл рано утром 27 сентября, загорелась сухая трава и лесная подстилка на площади 50 га. К утру 28 сентября пожар удалось локализовать. А затем ликвидировать.

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Таким образом, на 10:00 28 сентября в Воронежской области ликвидировали два из трёх крупных лесных пожаров — также потушено возгорание на 25 га в Подклетном Рамонского района. Пожарные продолжают борьбу с огнём в Борисоглебске, там площадь возгорания — 130 га.

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