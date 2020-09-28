Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензе задержаны участники организованной группы, которых обвиняют в незаконном завладении объектами недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

В состав группы, действовавшей с 2018 по август 2020 года, входили не менее шести человек. Организатором банды был житель Пензы, координировавший действия соучастников. Подозреваемые занимались оформлением документов, чтобы придать сделкам видимость юридической чистоты, а также контролировали потерпевших и обеспечивали их алкоголем. Как правило, жертвами «черных риелторов» становились люди, злоупотреблявшие спиртными напитками. После того, как участники группировки входили в доверие к потерпевшим, они направлялись к нотариусу, где и оформляли генеральную доверенность на распоряжение недвижимостью. Затем обвиняемые переоформляли имущество на себя, деньги при этом владельцам не выплачивали. Потерпевших переселяли в другие помещения и продолжали спаивать.

Следствием установлено три эпизода противоправных действий, в результате которых причинен ущерб на общую сумму не менее 4 млн рублей. Правоохранители продолжают устанавливать иных потерпевших от действий злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, Архангельский областной суд вынес приговор «черным риелторам», жертвами которых стали три человека.

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