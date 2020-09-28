Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивают убийцу брокера, тело которого было найдено в дренажной трубе городского парка Сосновка утром в минувшее воскресенье. Об этом 28 сентября сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Труп мужчины был обнаружен 27 сентября около 9 часов утра в дренажной трубе недалеко от стрелкового клуба в Сосновке. На теле погибшего криминалисты насчитали около десяти колото-резаных ранений в районе шеи и головы. Рядом с телом лежали рюкзак и поясная сумка.

Следователям удалось установить личность погибшего, им оказался 39-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга, который до 2019 года был индивидуальным предпринимателем и работал на бирже.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Служебная собака смогла найти след преступника и провести полицейских от места убийства к зоне отдыха со столами и скамейками в парке. После чего след злоумышленника был потерян.