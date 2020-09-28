Мандера, Кения, , 10:33 — REGNUM Суд в Мандере приговорил 20-летнего жителя Кении к тюремному заключению сроком на 50 лет после того, как он был признан виновным в изнасиловании годовалого ребенка. Об этом сообщает газета Daily Nation.

Мужчина был признан виновным в сексуальном насилии над своим приемным ребенком в деревне Даркейл, округ Баниса, 11 марта 2020 года.

Мать ребенка рассказала, что в тот день она готовила ужин на кухне, и вдруг услышала крик своего ребенка из дома.

Она сообщила, что уложила годовалую дочь спать, а ее муж, впоследствии осужденный по этому делу, и еще один ребенок в возрасте трех лет находились в доме. Когда она вбежала в дом, то обнаружила, что у девочки течет кровь из интимных мест.

По словам матери, обвиняемый является отчимом девочки. Она подчеркнула, что других людей в доме не было.

Джонс Муиа, полицейский, сообщил в суде, что после инцидента обвиняемый скрывался в районе Деркале.