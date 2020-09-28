Коломыя, , 10:30 — REGNUM В городе Коломыя Ивано-Франковской области число людей, отравившихся в столовой, превысило 190. Об этом заявили 28 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека (за сутки шесть человек), из которых 59 человек были госпитализированы», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 135 пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Напомним, ранее более 100 человек отравились едой в столовой ООО «Леони». 44 из них были госпитализированы.

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