Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за падения мужчины на рельсы четвертой («оранжевой») ветки метро на несколько минут останавливали движение поездов. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Инцидент произошел в 10:05 мск, движение было остановлено от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-2» по причине падения на путь пассажира.

«В 10:13 движение восстановлено, пассажир жив», — уточнили в метрополитене.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, якобы, человек сам спрыгнул с платформы на пути и убежал в тоннель.