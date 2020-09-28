Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге из квартиры предпринимательницы, занимавшейся куплей-продажей медицинских масок и перчаток, украли 8 млн рублей. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Маски ИА REGNUM

Сообщение о хищении крупной суммы поступило в отдел полиции от 35-летней местной жительницы, которая рассказала, что из ее квартиры в доме 49 по проспекту Непокоренных, пропало 8 млн рублей. Потерпевшая занимается бизнесом по продаже медицинских масок и перчаток.

«К совершению данного преступления устанавливается причастность 39-летнего сожителя заявительницы и ее знакомого, индивидуального 39-летнего предпринимателя», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 158 УК РФ («Кража»). В настоящий момент полиция проводит проверку, на основании которой будет принято процессуальное решение.

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