Воронеж, , 10:14 — REGNUM Ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа взял на контроль прокурор области Александр Гулягин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 28 сентября.

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«В каждом случае на места пожаров для координации действий выезжали районные прокуроры. В целях выявления причин пожаров назначено проведение процессуальных проверок. Одновременно прокуратурой начаты проверки исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе.

Речь идёт, прежде всего, о пожарах в Рамонском и Новоусманском районах, где огонь добрался до жилья и лесных построек. В настоящее время причиненный собственникам ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее прокуратура Новохоперского района взяла на контроль ход проверки по факту крупного пожара, в результате которого сгорели один жилой и один дачный дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Воронежской области произошло сразу несколько крупных лесных пожаров. Один из них, в посёлке Подклетное Рамонского района, удалось ликвидировать на площади 25 га. Огонь здесь уничтожил два дома и три хозпостройки. Борьба с огнём продолжается в Медовке Рамонского района на площади 50 га и в Борисоглебске на площади 130 га.