Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии 28 сентября подрались сторонники правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По информации журналистов, конфликт произошел в селе Нахидури Болнисского муниципалитета края Нижняя Карталиния. Сообщается, что противостояние было в чайхане, в нем участвовали более 50 человек. Представители каждой из партий обвиняют в нападении оппонентов. Их версии о случившемся разнятся.

«Лидер местного [отделения] «Национального движения» Ариф Юсофов, вместе с его друзьями и родственниками, напал на группу наших активистов, которые занимались расклейкой агитационных плакатов и агитацией в селе Нахидури. Были применены дубинки», — заявил журналистам телеканала мажоритарный депутат от «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани.

Кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД Кахи Окриашвили, прибывший на место после инцидента, заявил на телеканале «Мтавари архи», что конфликт якобы устроили сторонники правящей партии. По его мнению, это произошло якобы для того, чтобы запугать местное население.

«Находящаяся под наркотическим опьянением банда из 50 человек, практически напала на село и физически расправилась с населением. Они также безадресно стреляли, и эта стрельба производилась в воздух, видимо, для того, чтобы посеять страх, от выстрелов никто не пострадал», — сказал Окриашвили.

Представители «Грузинской мечты» сообщили, что у них пострадали 10 сторонников, в том числе двоих из-за серьезных травм госпитализировали. В ЕНД о пострадавших со своей стороны не сообщили.

Правоохранители прибыли на место конфликта, ведется следствие.

Напомним, в Грузии на 31 октября назначены парламентские выборы. ЕНД является крупнейшей оппозиционной партией. Созданный на ее основе блок «Сила в единстве», по данным опросов, занимает второе место по популярности после правящей партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США обеспокоена из-за случаев насилия в Грузии перед выборами