Киев, , 10:05 — REGNUM По состоянию на утро 28 сентября из-за сложных погодных условий на Украине остаются без электричества 37 населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 37 населённых пунктов в шести областях, а именно: в Черниговской — 11, Киевской — 9, Днепропетровской — 5, Запорожской — 5, Сумской — 4 и Кировоградской — 3», — сказано в сообщении.

Работники коммунальных служб ликвидируют последствия аварий, отметили в пресс-службе.

Напомним ИА REGNUM, 18 сентября в трёх областях Украины были обесточены почти 300 населённых пунктов.

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