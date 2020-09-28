Киев, 28 сентября 2020, 10:05 — REGNUM По состоянию на утро 28 сентября из-за сложных погодных условий на Украине остаются без электричества 37 населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Работники коммунальных служб ликвидируют последствия аварий, отметили в пресс-службе.
Напомним ИА REGNUM, 18 сентября в трёх областях Украины были обесточены почти 300 населённых пунктов.
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