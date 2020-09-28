Барнаул, , 10:03 — REGNUM Амбулаторное лечение не помогло губернатору Алтайского края Виктору Томенко, заразившемуся коронавирусом. Ещё накануне, 27 сентября, после недельной самоизоляции, он угодил в Алтайскую краевую клиническую больницу с двухсторонний пневмонией. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства.

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«В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — поспешили заверить чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти Алтайского края перешли к третьему этапу снятия карантинных ограничений, что позволило 19 сентября 2020 г. провести много публичных мероприятий по случаю дня рождения Барнаула.

На фотографиях видно, что чиновники, в том числе алтайский губернатор, средства индивидуальной защиты проигнорировали, но при этом общались с десятками человек. Упрёки в игнорировании средствами индивидуальной защиты в адрес Виктор Томенко звучали и ранее. О том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября.

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