Усть-Джегутинский район, , 09:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала несовершеннолетняя. На пешеходном переходе в селе Важное ее сбил «Nissan Qashqai» под управлением 31-летнего водителя. Ребенок получил многочисленные травмы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 25 сентября. Водитель двигался в сторону поселка Домбай и допустил «наезд на пешеходном переходе на несовершеннолетнюю жительницу села Важное, которая возвращалась из школы домой».

"В результате ДТП девочка госпитализирована в хирургическое отделение лечебного учреждения с множественными травмами и ссадинами», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В МВД также отметили, что данный участок дороги не является очагом аварийности, а водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

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