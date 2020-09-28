Харьков, Украина, , 09:50 — REGNUM Жертв авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом будут опознавать благодаря экспертизе ДНК. Об этом заявил представитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени И.Н. Кожедуба Олег Кошевой, сообщила украинская газета «Сегодня».

"Некоторые из погибших обгорели настолько, что визуальное опознание невозможно. Предстоит ДНК-экспертиза», — рассказал он.

По данным журналистов издания, церемония прощания с погибшими, назначенная на 29 сентября, может быть перенесена в связи с более длительной процедурой опознания.

Напомним, в результате крушения самолёта под Чугуевом Харьковской области погибли 26 человек — шесть членов экипажа и и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива заявил, что в трагедии виноваты власти Украины, которые заявляют о реформах ВСУ, но при этом продолжают эксплуатировать остатки советской техники.

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