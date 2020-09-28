Воронеж, , 09:43 — REGNUM Колонна Тульского спасательного центра МЧС России прибыла в Воронежскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров, об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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В группировку Тульского спасательного центра вошли человек и 18 единиц техники. Тульских спасателей направили на ликвидацию огня в Новоподклетном Рамонского района, где огонь охватил территорию в 25 га, уничтожил жилой дом. На 08:30 объявлено о ликвидации этого пожара.

Всего в тушении лесных пожаров в Воронежской области (кроме тульских спасателей) задействовано более 300 человек, привлечено 98 единиц техники.

На данный момент крупный пожар не удалось локализовать в Борисоглебске — горит около 130 га подстилки и травы. Угрозы жилым домам нет. Также в Медовке (Рамонский район) тушат природный пожар, огонь удалось локализовать на площади в 50 га.