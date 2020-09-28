Воронеж, , 09:34 — REGNUM Крупный природный пожар ликвидировали в районе посёлка Новоподклетное Рамонского района Воронежской области в 08:30 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«Новоподклетное ликвидация в 08:30 на площади 25 га», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре о загорании сухой травы и подстилки в Новоподклетном поступило 27 сентября в 13:46, огонь перекинулся на жилые строения. Сгорел один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. К тушению пожара привлечен вертолёт Ми-8.