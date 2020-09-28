Селенгинский район, Бурятия, , 09:27 — REGNUM Бурятские спасатели утром 27 сентября нашли тело пропавшего ранее на реке Темники Селенгинского района мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, поисковая операция была организована 25-го числа.

«Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся. На следующий день были найдены порванная резиновая лодка и вещи рыбака», — отметили в агентстве.

Тело было найдено в трёх километрах от лодки. Спасатели передали его сотрудникам МВД. В связи с этим в агентстве предупреждают о необходимости соблюдать правила поведения на воде.

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