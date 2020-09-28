Агвата , , 09:29 — REGNUM Более 200 семей в городском совете Агвата в районе Доколо были перемещены из-за наводнений. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Внезапные наводнения, вызванные проливными дождями и повышением уровня воды на озере Кванья, затронули жителей деревень Агериноно, Акватэ и Акунгапеньи. Члены семей были вынуждены искать другие места для проживания, так как их дома были затоплены. Некоторые из них разбили лагерь в Качунгской средней школе.

Милли Алупо, одна из перемещенных лиц, рассказала, что наводнения повлияли на все сферы их жизни.

«Все наши посевы затоплены, а дома разрушены. У нас нет еды, а наши дети страдают от малярии и билгарзии», — сказала она.

Годфри Оджванг, житель деревни Агериноно, рассказал, что теперь им негде пасти скот, потому что вся деревня пострадала от наводнений. Денис Оюку, председатель сельского совета Агериноно, отметил, что многим семьям не хватает еды и крова.

«В июне администрация премьер-министра выделила по две чашки кукурузной муки и по одеялу каждому пострадавшему домохозяйству, но не все получили помощь. От этой катастрофы пострадали более 200 домохозяйств», — сказал он.

Оюку добавил, что вышеупомянутая продовольственная помощь распределялась всего два дня.

Повышение уровня воды также угрожает доступу к чистой воде для более чем 170 000 человек в городских советах Лира, Доколо и Амач. В Национальной корпорации водоснабжения и канализации (NWSC) признали, что наводнения уже повлияли на водозабор на водоочистительной станции Качунг.