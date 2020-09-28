Площадь пожара в районе города Борисоглебска Воронежской области за несколько часов разрослась в несколько раз, сообщает ИА REGNUM 28 сентября со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС. По данным на вечер 27 сентября, площадь пожара в районе Борисоглебска составляла 10 га, на 06:00 28 сентября — уже 130 га.