Воронежский прокурор взял на контроль проверки по факту природных пожаров
Ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа взял на контроль прокурор области Александр Гулягин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 28 сентября.
«В каждом случае на места пожаров для координации действий выезжали районные прокуроры. В целях выявления причин пожаров назначено проведение процессуальных проверок. Одновременно прокуратурой начаты проверки исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе.
Прокурор Воронежской области Александр Гулягин взял на контроль ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа, сообщили в ведомстве.
Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области
В Воронежскую область на тушение пожаров прибыли тульские спасатели
Колонна Тульского спасательного центра МЧС России прибыла в Воронежскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров, об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
В Воронежской области ликвидировали пожар на площади 25 га
Крупный природный пожар ликвидировали в районе посёлка Новоподклетное Рамонского района Воронежской области в 08:30 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Под Воронежем площадь природного пожара выросла в несколько раз
Площадь пожара в районе города Борисоглебска Воронежской области за несколько часов разрослась в несколько раз, сообщает ИА REGNUM 28 сентября со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС. По данным на вечер 27 сентября, площадь пожара в районе Борисоглебска составляла 10 га, на 06:00 28 сентября — уже 130 га.
В Воронежской области из-за пожара ввели режим ЧС в двух поселениях
В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях.
В Воронежской области природные пожары добрались до жилых домов
Как уточнили в ГУ МЧС, ситуация с пожарами в регионе «стабильно тяжелая».
Крупный травяной пожар ликвидирован под Воронежем
Пожар в селе Троицкое Новохопёрского района был ликвидирован на площади около 15 га. В результате пожара огнём было повреждено десять нежилых домов. Погибших и пострадавших нет.