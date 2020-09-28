Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии установлена причастность 46-летнего жителя Чебоксар к трем фактам хищений могильных оград на территории Новочебоксарска и Моргаушского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Летом 2020 года в правоохранительные органы обратились двое граждан, с мест захоронений которых были похищены могильные ограды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя столицы республики. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение легкого вреда здоровью. Задержанный дал признательные показания по трем фактам краж. Во время обыска у подозреваемого изъяли часть похищенного имущества.

В отношении чебоксарца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В полиции проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИА REGNUM напоминает, в 2017 году в Алатырском районе Чувашии подросток зарабатывал на могильных оградах, которые он похищал с местного кладбища и продавал скупщикам цветных металлов.

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