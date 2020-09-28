Мандера, Кения, , 09:21 — REGNUM Пограничные войска Сомали и Кении вступили в длившуюся в течение нескольких минут перестрелку на границе двух стран. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на постановления местных чиновников и свидетельства очевидцев.

В соответствии с заявлением, военнослужащие пограничных войск Кении произвели выстрелы, чтобы сдержать сомалийских демонстрантов. Инцидент произошел 26 сентября на границе между сомалийским городом Було-Хаво и кенийской Мандерой, недалеко от того места, где также проходит граница стран с Эфиопией.

Многочисленные источники сообщили, что перестрелка началась, когда группа сомалийских демонстрантов, разгневанных убийством трех гражданских лиц, приблизилась к пограничным постам, на которых стояли кенийские солдаты.

«Кенийские войска открыли огонь по сомалийским протестующим… и сомалийские войска, дислоцированные недалеко от этого района, ответили сильным огнем, это продолжалось в течение нескольких минут», — сказал офицер полиции Було-Хаво Мохаммед Абдирахман.

Ни один из источников не сообщил о каких-либо жертвах короткой перестрелки.

По словам Абдирахмана, демонстранты полагали, что трое гражданских лиц, «похищенных накануне» в пограничном городе Эль-Вак к югу от Було-Хаво, были убиты кенийской полицией.

Представитель кенийской службы безопасности подтвердил, что «на границе Национальная армия Сомали и Силы обороны Кении обменялись выстрелами после некоторого инцидента с протестами».

»Местные жители с другой стороны обвиняют кенийские силы в убийстве трех гражданских лиц, которые не были членами «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он, имея в виду связанную с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исламистскую террористическую группировку, действующую в Сомали.

Нанося удары с сомалийской территории, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно атакует города вдоль общей границы двух стран и вступает в столкновения с войсками вооруженных сил Кении.