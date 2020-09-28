Магас, , 09:06 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения двух отечественных автомобилей в Малгобекском районе пострадали пять человек, двоих из которых спасти не удалось, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Автоавария произошла в ночь на 26 сентября на дороге Малгобек — Назрань. Около 22:00 на столкнулись ВАЗ-21 110 и ВАЗ-21 114. Пятерых пострадавших направили в районную больницу города Малгобека, однако при доставлении в приемное отделение скончались два человека.

В настоящее время остальным пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщили в МЧС, днем позже в Сунженском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ 21 114. Находившийся за рулем машины, у которой отсутствовали государственные номера, не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине грузовую «Газель».