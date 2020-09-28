Париж, , 09:02 — REGNUM Мужчина, ранее представленный полицией Парижа как второй подозреваемый в совершении атаки в пятницу, 25 сентября, недалеко от бывшей редакции французского журнала Charlie Hebdo, признан не причастным к делу. Об этом 27 сентября, в воскресенье, сообщило Le Figaro.

33-летний мужчина, находившийся недалеко от места событий и арестованный полицией как один из двух подозреваемых, отпущен из-под стражи. Адвокат бывшего подозреваемого заявил, что тот «действовал как герой».

Недавний подозреваемый рассказал Le Figaro, что действительно видел нападение. Далее он шел за предполагаемым первым подозреваемым до станции метро Ришар-Ленуар, где между ними состоялась короткая беседа, в ходе которой невиновный заметил, что его собеседник «имел следы крови на руке и лице». Там же «героя» задержала полиция.

Напомним, что 25 сентября два человека, мужчина и женщина, были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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