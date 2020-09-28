Кейптаун, , 08:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов ЮАР в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Геологической службы США (USGS).

Некоторые жители города Кейптаун написали в соцсети Twitter, что они почувствовали подземный толчок, который, по данным USGS, произошел около 17:10 по Гринвичу, на глубине 10 километров к югу от побережья ЮАР.

«Мы только что почувствовали толчки в Кейптауне. Наш дом стал трястись, земля задрожала, послышался слабый грохот. Все это длилось 5 секунд», — написал один житель города в своем аккаунте в Twitter.

Никаких сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.