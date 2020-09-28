Иркутск, , 08:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За прошедшие выходные дни не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Как сообщает сегодня, 28 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 989 человек, причём 83 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечится 1022 человек (+98 за сутки). За весь период выздоровели 16 980 человек, 312 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 сентября тоже сообщалось о смерти пациентов с коронавирусам, тогда было зарегистрировано три летальных случая. Напомним, в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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