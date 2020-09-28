Невинномысск, Ставропольский край, , 08:28 — REGNUM Авария с возгоранием автомобиля произошла в городе Невинномысске в Ставропольском крае. В результате происшествия погибли три человека, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло накануне около 20:00 на федеральной автодороге «Кавказ» в Невинномысске. По предварительным данным, водитель BMW ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, врезалась в столб, а затем съехала в кювет и загорелась.

Один человек, находившийся в иномарке, погиб на месте, еще двое скончались в больнице. За жизнь еще одного пассажира в настоящее время борются врачи. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие — молодые жители Ставрополя и одного из соседних регионов.