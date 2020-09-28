Аддис-Абеба, , 08:24 — REGNUM Члены вооруженного ополчения на западе Эфиопии 25 сентября убили по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Эфиопской комиссии по правам человека.

В соответствии с заявлением, вооруженные силы Эфиопии вступили в перестрелку с боевиками в этом районе после нападения и смогли восстановить порядок к полудню того же дня.

Нападение последовало за другим аналогичным инцидентом, произошедшим ранее в этом месяце в том же Метакальском районе эфиопского региона Бенишангуль-Гумуз, граничащего с Суданом, в ходе которого были убиты 30 человек.

«Гражданские лица подвергаются неоднократным нападениям с нескрываемой жестокостью в Бенишангуль-Гумузе», — сказал Даниэль Бекеле, глава Эфиопской комиссии по правам человека.

«Федеральные и региональные власти должны принять необходимые меры для обеспечения верховенства закона и привлечения виновных к ответственности», — подчеркнул он.

В Комиссии не назвали виновных в нападениях. Напомним, что в июне прошлого года в Эфиопии неизвестные в камуфляжной форме убили более 50 человек и ранили 23 в том же районе.