Барнаул, , 08:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. За выходные скончались 13 пациентов с SARS-CoV-2, а общее число летальных случаев составляет уже 472.

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Как следует из данных оперативного штаба региона на 28 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4365 пациентов, +112 за выходные дни) и ОРВИ (3859 пациентов, +57 за выходные дни). Тяжелобольных (200 человек, +43 за выходные дни), на ИВЛ находятся 69 человека (+6 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 60 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 635 человек (+89 за последние сутки).

За весь период в крае выздоровел 12 141 человек. Накануне в регионе было сделано всего 1570 тестов на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ущерб другим тяжелобольным алтайские чиновники от здравохранения перепрофилируют стационары под ковидные госпитали. Причём информация об этом чиновниками регионального минздрава замалчивается или искажается.

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22 сентября стало известно что коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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