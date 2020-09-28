Хабаровск, , 08:08 — REGNUM На сегодняшний день в Хабаровском крае более 50 населённых пунктов находятся в зоне действия паводка. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на утро 28 сентября 2020 года, в результате повышения уровней воды на реках региона, скопления дождевых и грунтовых вод на территории Хабаровского края под влиянием стихии находятся 56 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого остаются подтопленными 54 жилых дома, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 81 участок внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

При этом уточняется, что сотрудники МЧС в связи с паводком продолжают дежурить в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на территории Хабаровского края из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.