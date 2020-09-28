Челябинск, , 07:43 — REGNUM В Челябинске водитель автомашины Daewoo Matiz погиб при столкновении с поливочной машиной. Об этом сообщили журналистам представители городского ГИБДД.

Авария произошла в районе улицы Игуменка поздним вечером 27 сентября. Водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и врезался в автомобиль «Урал», который в этот момент осуществлял мойку дорожного ограждения. Спасти мужчину не удалось.

По данным ГИБДД, гражданин ранее несколько раз привлекался за нарушение Правил дорожного движения. Всего, как пишет «Первый областной», за 26 и 27 сентября в Челябинске произошло 123 ДТП. Два человека погибли, ещё восемь выжили, но были травмированы.