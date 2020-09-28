Таракан, , 06:52 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами схода оползня в провинции Северный Калимантан в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что оползни произошли в городе Таракан из-за долгих сильных ливней. При этом эвакуация жителей в городе не проводилась. В результате стихийного бедствия погибли несколько человек.

«Все десять тел были извлечены нашими спасателями», — отметил источник.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В них принимают участие сотрудники экстренных служб и волонтеры.