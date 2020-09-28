Барнаул, , 06:14 — REGNUM Успешную операцию по розыску двух туристов, заблудившихся во время снегопада в горах Алтая, провели спасатели МЧС России. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о потерявшихся людях поступила в региональное ведомство 26 сентября. Согласно поступивших данным, 24 сентября житель Омска и житель Казани отстали от товарищей и заблудились в районе горы Подъёмная. В первые дни поиски велись силами сотрудников полиции и волонтёров, после чего было принято решение обратиться к спасателям.

В спасательной операции был задействован вертолёт Ми-8 «Алтайских авиалиний». Пятеро спасателей вылетели на воздушном судне в зону поисков и смогли обнаружить пропавших туристов с воздуха. Спасатели МЧС подняли туристов на борт вертолёта и передали в руки медиков. Уточняется, что состояние найденных мужчин удовлетворительное.

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