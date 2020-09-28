Чита, , 06:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 28 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6181 человек, причём 82 из них добавились только за последние сутки.

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На выходных была подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания. Общее число жертв коронавируса составляет 68 человек. Вместе с тем 4867 (15 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один летальный случай произошёл 25 сентября, а общее число выявленных носителей коронавируса в этот день составило 77. В Забайкалье сохраняется строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей.

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