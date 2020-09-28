Фукуока, Япония, , 07:36 — REGNUM В Японии в порту города Фукуока 27 сентября загорелось грузовое судно Hangsung, на котором были граждане России. Один из них доставлен в больницу, сообщает телеканал ANN.

41-летний мужчина получил ожоги обеих рук и лица, однако, как сообщили медики, его жизни ничего не угрожает.

Пожар произошёл около 15:00 (9:00 по мск) в порту Хаката, городе Фукуока. В это время на судно грузили поддержанные автомобили. Пожарные получили сообщение о дыме, который поднялся над грузовым судном. Предполагается, что возгорание произошло на одном из легковых автомобилей, погруженном на судно.

На место происшествия прибыло 17 спасательных машин, и пожар был потушен примерно через три часа.

Корабль следовал под флагом Того. Он прибыл в порт Фукуоки из Владивостока 23 сентября.