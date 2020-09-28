Токио, 28 сентября 2020, 04:53 — REGNUM Один человек пострадал в результате пожара на судне Hansung с российскими моряками в порту Японии. Об этом 28 сентября сообщается на сайте мониторинга движения судов FleetMoon.
Пожар на судне произошёл в порту Хаката на острове Кюсю. Корабль, следовавший под флагом Того, прибыл 23 сентября в Японию из Владивостока. В момент возгорания происходила погрузка на судно подержанных автомобилей. По предварительным данным, загорелся один из автомобилей.
В результате пожара огнём были повреждены более десятка транспортных средств, пострадал российский моряк. Пострадавший был госпитализирован с ожогами рук. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о около трёх пострадавших в результате пожара на химзаводе в Японии.
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