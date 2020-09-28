Кош-Агачский район, Алтай, , 04:39 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 27 сентября скончалась 43-летняя жительница Кош-Агачского района.

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Диагноз у неё подтвердился в середине сентября. У женщины развилась пневмония. Кроме того, как отмечается, она страдала рядом тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 20 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 17 из них — от COVID-19, три — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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