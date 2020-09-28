Ак-Довурак, Тува, , 04:32 — REGNUM В Туве перед судом предстанет жительница города Ак-Довурак по обвинению в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 10 февраля 2020 года 49-летняя женщина распивала дома спиртные напитки с супругом. В ходе застолья, мужчина избил супругу из-за ревности, после чего взял нож и начал перекладывать его из руки в руку.

«Обвиняемая предположив, что супруг, ранее неоднократно избивавший ее, имеет намерение напасть на нее с ножом, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выхватила нож из рук мужчины, затем, превышая пределы необходимой обороны, осознавая, что ее действия не соответствуют характеру и степени общественной опасности, так как посягательство в отношении нее не началось, нанесла несколько ударов ножом в область груди супруга», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина скончался на месте.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.