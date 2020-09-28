Усть-Канский район, Алтай, , 04:02 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя на сенокосе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 21 сентября в Усть-Канском районе.

По версии следствия, вечером того дня 52-летний мужчина на тракторе «Беларус-82.1» наехал колесом прицепа подборщика рулона на 57-летнего односельчанина. В результате последний через некоторое время умер. Как отмечается, тракторист в этот момент был пьян.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления», — отметили в ведомстве.

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