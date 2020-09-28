Абуджа, , 02:04 — REGNUM 13 боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались нигерийским войскам, сообщает пресс-служба вооруженных сил Нигерии.

Сообщается, что войска Нигерии проводили операцию по зачистке от террористов в районе Бама на севере штата Борно. Операция сопровождалась как наземными боевыми действиями, так и массивными налетами авиации. В ходе операции военным сдались 13 боевиков, а также 26 членов их семей. Сейчас все они находятся под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября шестеро мирных жителей погибли при теракте в Камеруне. Ответственность за теракт взяла группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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