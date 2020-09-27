Воронеж, , 21:59 — REGNUM В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях. Об этом 27 сентября сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов в интервью ТАСС.

«Площадь установить сейчас очень тяжело, но <…> гектаров около 50, — сказал Болгов. — Угрозы жилым домам нет».

По его словам, в настоящее время угрозы жилым дома нет, хотя огонь ранее повредил порядка 5−7 хозяйственных построек и два нежилых дома. По последним данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону сообщало, что сразу несколько крупных природных пожаров действует на территории Воронежской области на 27 сентября.

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