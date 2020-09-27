Тюмень, , 21:19 — REGNUM В Тюменской области по факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2020 в деревне Мешалкина Абатского района дети трёх и пяти лет находились дома одни. Когда начался пожар, дети спали. Их спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.