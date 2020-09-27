Калининград, , 19:54 — REGNUM В Калининградской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и автобуса, в котором погибли семь человек, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, одно уголовное дело возбуждено по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Второе возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября, в Калининградской области произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузовика. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек. Авария произошла в районе поселка Кумачево.

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