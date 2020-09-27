Тюменский район, Тюменская область, , 19:44 — REGNUM Тюменка нашла в лесу под деревней Криводанова гриб-гигант весом в два килограмма. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Под конец грибного сезона жительница Тюмени Ирина Томилко обнаружила под упавшей сосной в Тюменском районе чудо природы. Но срезать его не стала.

«Домой мы его не брали, потому что он перестарок уже и частично червивый был. Я там порезала его кусками и разбросала по лесу, для возрождения таких же красавцев и в следующем сезоне», — сообщила Ирина Томилко изданию.

Дивную находку тюменка перед уничтожением сфотографировала и поделилась новостью в социальных сетях.