Челябинск, , 19:14 — REGNUM В смертельном ДТП под Калининградом пострадала жительница Челябинска. Об этом пишут СМИ.

По данным телеканала «Каскад», она ехала с мужем в конце автобуса, который и попал в аварию. Для неё всё обошлось без серьёзных травм. Как сообщает74.ru, на дороге помощь пассажирам автобуса стали предлагать автомобилисты. Помогли они и этой девушке, доставили её до лечебного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 27 сентября. Автобус № 120 столкнулся с грузовиком. Погибли семь человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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