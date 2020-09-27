Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM В Нижегородской области упал в Волгу легкомоторный самолет. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло вблизи села Михальчиково Кстовского района.

«27 сентября … поступила информация о падении легкомоторного судна в реку Волга… — говорится в сообщении. — Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства».

В настоящее время сотрудники специальных служб уточняют сведения о потерпевших и обстоятельствах произошедшего.

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября в провинции Альберта в Канаде разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в 70 км к юго-западу от города Эдмонтон.