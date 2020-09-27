Минск, , 16:56 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны более 50 человек. Об этом 27 сентября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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На момент публикации новости в стране, по информации правозащитников, задержали 55 участников акций протеста, которые не согласны с итогами президентских выборов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября в Белоруссии проходит так называемый воскресный марш «Народная инаугурация».

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