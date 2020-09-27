Курган, , 16:30 — REGNUM В Курганской области по факту гибели двух пенсионеров при пожаре проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что в ночь на 27 сентября в деревне Чуварино Шатровского района произошло возгорание частного жилого дома по улице Центральная. После ликвидации огня были обнаружены тела мужчины и женщины 1939 и 1935 годов рождения.

По предварительным данным, в пожаре погибли супруги. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.