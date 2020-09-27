Салехард, , 15:20 — REGNUM На Ямале пресечена деятельность лиц, которых подозревают в хищении 17 млн бюджетных рублей, предназначенных для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Полицейские следователи установили, что жители Югры и Свердловской области 1969, 1975 и 1977 года рождения использовали подложные документы несуществующих фирм для получения госпомощи на лизинг оборудования — транспортных средств.

Для открытия юридических лиц они применили чужие паспорта, предварительно вклеив в них свои фотографии. Документы они предоставляли в налоговой и банках, где открывали счета, куда и переводились все деньги. На полученную госпомощь злоумышленники купили себе, в том числе, автомобили премиум-класса.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о мошенничестве, отмывании денег, незаконном образовании юридического лица. Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.