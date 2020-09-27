Ступино, Московская область, , 14:58 — REGNUM Следователи рассматривают несколько причин обрушения надземного перехода в Ступино, включая перегруз конструкции и износ деталей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

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Металлический надземный пешеходный переход в промышленной зоне городского округа Ступино обрушился утром 27 сентября. В результате происшествия пострадало более 50 человек.

Сотрудники следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России прибыли на место происшествия для выяснения его обстоятельств. В ходе следственных мероприятий будут опрошены сотрудники и руководство предприятия, на территории которого произошёл инцидент. Также следователи истребуют всю необходимую документацию.

«Рассматривается несколько версий произошедшего: перегруз конструкции моста либо износ деталей, что привело к обрушению», — подчеркнули в ГСУ СК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ГУ МЧС России заявили о 51 пострадавшем в результате обрушения надземного перехода в Ступино по состоянию на 13:00 мск 27 сентября.