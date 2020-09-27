Ступино, Московская область, , 13:59 — REGNUM Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в промышленной зоне городского округа Ступино выросло до 51 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

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Такое число пострадавших было зафиксировано по состоянию на 13:00 мск. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в несколько больниц.

Обрушение металлического надземного перехода на территории складского помещения компании FM Logistic в Ступино произошло утром 27 сентября. Прокуратура Московской области начала проверку этого инцидента.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил местным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим.